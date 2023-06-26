8 قتلى جرّاء اشتباكات مسلحة بين عصابات في الإكوادور

قُتل ثمانية أشخاص، الأحد، على ساحل الإكوادور المطلّ على المحيط الهادئ جراء ما يُعتقد أنّه ثالث تبادل لإطلاق نار بين عصابات متنافسة هذا الشهر، على ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في تبادل إطلاق النار الذي حصل خارج ملهى في مدينة لا كونكورديا البالغ عدد سكانها 49 ألف نسمة وتقع في شمال غرب البلاد.