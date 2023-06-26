8 قتلى جرّاء اشتباكات مسلحة بين عصابات في الإكوادور
قُتل ثمانية أشخاص، الأحد، على ساحل الإكوادور المطلّ على المحيط الهادئ جراء ما يُعتقد أنّه ثالث تبادل لإطلاق نار بين عصابات متنافسة هذا الشهر، على ما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في تبادل إطلاق النار الذي حصل خارج ملهى في مدينة لا كونكورديا البالغ عدد سكانها 49 ألف نسمة وتقع في شمال غرب البلاد.
وفي اليوم نفسه، خلفت أعمال عنف أخرى أربعة قتلى في كيتو، بحسب الشرطة التي قالت إن ثلاثة من الضحايا "قد يكونون على صلة بمجموعات إجرامية".
وكان هجوم في ميناء غواياكيل الإكوادوري قد أسفر عن ستة قتلى على الأقل وثمانية جرحى الأسبوع الماضي، وفقاً لسلطات هذه المدينة، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً من الجريمة وتهريب المخدرات.
وتواجه الإكوادور تصاعداً في أعمال العنف، حيث تتناحر العصابات من أجل السيطرة على إمدادات المخدرات وشبكات التوزيع.
وأدت اشتباكات بين عصابات المخدرات إلى مذابح متكررة في سجون البلاد التي قُتل فيها أكثر من 420 نزيلًا منذ شباط/فبراير 2021.