ارتفاع التشويش الروسي على نظام تحديد المواقع العالمي فوق بحر البلطيق

تصاعد التدخل الروسي في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" فوق منطقة بحر البلطيق في الأسابيع الأخيرة، ما أثر على الآلاف من الطرق الجوية والبحرية وأثار القلق بين الدول المجاورة.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن التشويش الواسع النطاق المنبعث بشكل متقطع من معدات الحرب الإلكترونية الروسية، من شمال النرويج إلى جنوب بولندا، يؤثر على الملاحة المدنية والعسكرية.

حوادث بسبب التشويش

وأوضحت أنه في 29 نيسان /أبريل، أعلنت شركة الطيران الفنلندية فينير عن وقف رحلاتها لمدة شهر بين هلسنكي ومطار تارتو الإستوني، الواقع على بعد 50 كيلومترًا فقط من الحدود الروسية.

بدورهم، اتفق وزراء خارجية دول البلطيق وفنلندا والسويد على معالجة هذه القضية، معربين عن مخاوفهم بشأن العواقب المأساوية المحتملة لتدخل نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) الروسي.

وأبلغت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك رين اير ووز اير والخطوط الجوية البريطانية، عن حدوث اضطرابات في عملياتها في منطقة البلطيق.

كما شهدت شركة "فين اير" حوادث حيث اضطرت الرحلات الجوية من هلسنكي إلى تارتو للعودة بسبب التشويش.

من جانبه أدان وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا بشدة هذه الأعمال، مشددًا على التهديد الذي يتعرض له السكان والأمن في المنطقة.