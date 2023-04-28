تقرير: المسيرات الإيرانية تعتمد على تقنية غربية "مسروقة"

كشفت دراسة جديدة، مدى اعتماد إيران في بناء صناعة أسلحة قوية على التكنولوجيا الغربية، وكيف تستخدم روسيا هذه التكنولوجيا ضد المدن الأوكرانية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وأثبتت مؤسسة أبحاث التسليح في الصراعات Conflict Armament Research (CAR)، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة تحقق في مكونات الأسلحة، أن طائرات شاهد -136 دون طيار، التي باعتها إيران إلى روسيا، تعمل بمحرك يعتمد على التكنولوجيا الألمانية- وهي تقنية حصلت عليها إيران بشكل غير مشروع، منذ ما يقرب من 20 عاما.

وتؤكد النتائج- التي تم التوصل إليها من خلال الفحص التفصيلي للمكونات التي تم اكتشافها في أوكرانيا، والتي تمت مشاركتها حصريا مع CNN- قدرة إيران بدقة على تقليد التكنولوجيا العسكرية التي حصلت عليها بطريقة غير مشروعة.

كما يشعر المسؤولون الغربيون بالقلق من احتمال مشاركة روسيا الأسلحة والمعدات غربية الصنع في ساحة المعركة الأوكرانية مع الإيرانيين، وحتى الآن، لا يوجد دليل قاطع على حدوث ذلك.

ومع ذلك، توطدت العلاقات بين طهران وموسكو كثيرًا؛ فروسيا تريد طائرات إيرانية بلا طيار وصواريخ باليستية، وإيران تريد الاستثمار والتجارة الروسية.

وأصبحت روسيا أكبر مستثمر أجنبي في إيران خلال العام الماضي، حسب مسؤولين إيرانيين.

وبالنسبة للروس، فإن الطائرات الإيرانية دون طيار هي بديل لصفقة صواريخ أكثر تكلفة بكثير، والتي يتضاءل مخزون روسيا منها، حسب مسؤولين غربيين.

ويعتقد الخبراء أن طائرات شاهد-186 دون طيار، على سبيل المثال، تكلف حوالي 20000 دولار، وهو جزء ضئيل من تكلفة صاروخ كروز من طراز كاليبر.

وفي أكتوبر الماضي، قال رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن روسيا طلبت حوالي 1700 طائرة إيرانية دون طيار من أنواع مختلفة، ولقد أثبتت أوكرانيا براعتها في القضاء على طائرات شاهد-136، لكن ذلك يستنفد دفاعاتها المضادة للطائرات القليلة بالفعل.

ورغم الحمولة المتفجرة القليلة نسبيا، التي تصل إلى 40 كيلوجرامًا (88 رطلاً) لتلك الطائرات، إلا أن الضربة الدقيقة لطائرات شاهد- -136 لا تزال تسبب أضرارا جسيمة.