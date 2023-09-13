صحيفة: نقص كبير في المعلمين وإضرابات تعرقل دوام المدارس في البرتغال

قالت صحيفة "أكوريانو أورينتال" إن المدارس البرتغالية تعاني نقصًا شديدًا في المعلمين، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن 1300 جدول تعليمي لا يزال فارغًا، وأن أكثر من 100 ألف طالب ما يزالون دون معلمين.

جاء ذلك، وفقًا لما نقلت الصحيفة عن الاتحاد الوطني للمعلمين البرتغاليين "Fenprof"، فيما أقر وزير التربية والتعليم البرتغالي بحجم المشكلة التي تعاني منها المدارس.

وقال الوزير إنه "يسعى للتوسع في توظيف المعلمين غير المحترفين، واتخاذ تدابير لدعم المعلمين البعيدين عن أماكن سكناهم".