"يسرائيل هيوم": حماس تواجه معضلتين بعد تزايد الأدلة على مقتل "الرجل الرابع"
أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الأدلة تتزايد على مقتل رائد سعد الذي تصفه بأنه "رئيس دائرة العمليات" في حركة حماس، بعد 4 أيام من الهجوم الإسرائيلي على مخيم الشاطئ.
وذكرت الصحيفة أن مصادر فلسطينية أكدت أن رائد سعد أجبر على الخروج من الأنفاق للعمل ضمن جهود إعادة التنظيم، التي تجريها حماس في شمال قطاع غزة في خضم الحرب.
وأشارت إلى أن محاولة اغتيال رائد سعد، التي وقعت، السبت الماضي، جاءت بفضل "المتعاونين" الذين نقلوا معلومات إلى إسرائيل حول مكان وجود أحد أبرز القادة في حماس.
وكشفت الصحيفة، أن المعلومات التي توفرت قبل محاولة الاغتيال، أفادت بأن سعد أقام في شقة ضمن مبنى من 5 طوابق بالقرب من مسجد ومدرسة، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وبحسب "يسرائيل هيوم"، فإنه على الأرض، اعترف فريق الإنقاذ التابع لحماس بصعوبة انتشال كافة الجثث، زاعمًا أنه "لا يملك المعدات المناسبة" لذلك.
ونوهت الصحيفة إلى أن حماس بدأت الأسبوع الماضي تجنيد مئات العناصر في صفوفها لتعويض النقص الشديد في مقاتليها جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة.
وألمحت إلى معضلتين تواجهان حماس حاليًّا، قائلة: "من ناحية، يصعب عدم فقدان السيطرة على الشارع عند الاختباء في الأنفاق، ومن ناحية أخرى، فإن الخروج إلى السطح يعرّض كبار مسؤولي الحركة لكشف أمرهم وقتلهم".
ورأت الصحيفة أن تكتم حماس يرجع لـ "اعتبارات الصورة"، إذ لا تريد الحركة الاعتراف بالإنجاز الإسرائيلي، لذا أصدر الجناح العسكري تعليماته بعدم نشر معلومات حول هذا الموضوع.
واستشهدت الصحيفة في هذا الشأن بحالة نائب الجناح العسكري في حماس مروان عيسى، حيث لم تنشر الحركة إعلانًا رسميًّا حول مقتله منذ مارس/آذار الماضي.
وفي الجانب الآخر، تقول الصحيفة إنه "في إسرائيل نفسها لم يؤكد القادة العسكريون رسميًّا بعد تصفية رائد سعد، ويبدو أنهم باتوا أكثر حرصًا بعد محاولات تصفية أخرى فاشلة".
وكان سعد (52 عامًا)، وفق الصحيفة، عنصرًا مهمًّا في شمال قطاع غزة، لدرجة أنه تم عرض مكافأة مالية كبيرة لمن ينقل أي معلومات عنه للجيش الإسرائيلي.
وفي شهر مارس الماضي، تمكن سعد من الهروب من الاعتقال في مستشفى الشفاء، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين، وقضى على العديد منهم ممن تحصنوا في المجمع.
ووصفت الصحيفة سعد بأنه "رقم 4 في الذراع العسكرية لحماس، وكان متورطًا في التخطيط لهجوم الـ7 من أكتوبر. وعلى مر السنين، كان قائدًا للواء غزة، وهو أحد مؤسسي جيش حماس، الذي يضم 24 كتيبة ضمن 5 ألوية.