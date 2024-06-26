"يسرائيل هيوم": حماس تواجه معضلتين بعد تزايد الأدلة على مقتل "الرجل الرابع"

أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الأدلة تتزايد على مقتل رائد سعد الذي تصفه بأنه "رئيس دائرة العمليات" في حركة حماس، بعد 4 أيام من الهجوم الإسرائيلي على مخيم الشاطئ.

وذكرت الصحيفة أن مصادر فلسطينية أكدت أن رائد سعد أجبر على الخروج من الأنفاق للعمل ضمن جهود إعادة التنظيم، التي تجريها حماس في شمال قطاع غزة في خضم الحرب.

وأشارت إلى أن محاولة اغتيال رائد سعد، التي وقعت، السبت الماضي، جاءت بفضل "المتعاونين" الذين نقلوا معلومات إلى إسرائيل حول مكان وجود أحد أبرز القادة في حماس.

وكشفت الصحيفة، أن المعلومات التي توفرت قبل محاولة الاغتيال، أفادت بأن سعد أقام في شقة ضمن مبنى من 5 طوابق بالقرب من مسجد ومدرسة، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وبحسب "يسرائيل هيوم"، فإنه على الأرض، اعترف فريق الإنقاذ التابع لحماس بصعوبة انتشال كافة الجثث، زاعمًا أنه "لا يملك المعدات المناسبة" لذلك.

ونوهت الصحيفة إلى أن حماس بدأت الأسبوع الماضي تجنيد مئات العناصر في صفوفها لتعويض النقص الشديد في مقاتليها جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وألمحت إلى معضلتين تواجهان حماس حاليًّا، قائلة: "من ناحية، يصعب عدم فقدان السيطرة على الشارع عند الاختباء في الأنفاق، ومن ناحية أخرى، فإن الخروج إلى السطح يعرّض كبار مسؤولي الحركة لكشف أمرهم وقتلهم".