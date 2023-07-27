روسيا تتقرب من إفريقيا بوعود "الحبوب المجانية"

تسعى روسيا إلى التقرب من الدول الإفريقية، بعد العقوبات التي فرضت عليها من معظم العواصم الغربية؛ بسبب الحرب على أوكرانيا في شباط/فبراير عام 2022.

ولم تجد موسكو وسيلة للتقرب من الدول الإفريقية أفضل من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانًا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وأوضح بوتين أن هذه الدول هي: بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإرتيريا، مضيفًا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.

تصريحات بوتين جاءت في أعقاب انطلاق قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرغ، اليوم الخميس، والتي تستمر يومين، بمشاركة وفود من 49 دولة إفريقية.

ومن شأن القمة تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية، إذ وصف الرئيس الروسي القمة بأنها حدث كبير من شأنه أن يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة أفريقيا.

ولفت إلى أن العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية شهدت نموًا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريبًا، رغم الوباء والعقوبات، وأن التبادل التجاري الزراعي بين روسيا وإفريقيا سجل نموًا بنسبة 10%، إلى 6.5 مليار دولار في العام الماضي.

وفيما يخص اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قال بوتين إن الدول الغربية تحاول عرقلة إمدادات الأغذية والأسمدة من روسيا، مؤكدًا تمسك بلاده برفع العقوبات الغربية للعودة إلى الاتفاق.

وكانت روسيا قد تخلت، الأسبوع الماضي، عن اتفاقية الحبوب التي أتاحت لأوكرانيا منذ صيف عام 2022 تصدير حبوبها عبر البحر الأسود، بما في ذلك للدول الإفريقية، إذ سمح هذا الاتفاق بنقل زهاء 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفق "فرانس برس".

وكانت القمة الروسية - الإفريقية الأولى قد عقدت عام 2019.