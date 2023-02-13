الصين: مناطيد أمريكية دخلت مجالنا الجوي 10 مرات في 2022

أعلنت بكين اليوم الإثنين، أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من 10 مرّات منذ كانون الثاني/ يناير 2022.

وتعمق هذه التصريحات، من حدة الخلاف بين الصين والولايات المتحدة منذ أُسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس فوق الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين "منذ العام الماضي وحده، حلّقت المناطيد الأمريكية بشكل غير شرعي فوق الصين أكثر من 10 مرّات دون أي موافقة من السلطات الصينية".