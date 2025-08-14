الاتحاد الأوروبي: خطة الاستيطان ستقطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية والضفة الغربية

عراقجي: إيران تعمل مع موسكو وبكين لتجنب عقوبات أوروبية محتملة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجيالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 7:21 م

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنب عقوبات أوروبية محتملة.

وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، "إذا حصل ذلك فسيكون سلبياً".

وأضاف: "سنحاول منعه، ونعمل مع الصين وروسيا من أجل ذلك".

وتابع: "لا يحق للدول الأوروبية إعادة فرض العقوبات على إيران، واستخدام "آلية الزناد" بسبب مواقفها وعدم التزامها بالاتفاق النووي".

وكانت كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، أبدت في رسالة وجهتها يوم الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعدادها لإعادة تفعيل آلية العقوبات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي الإيراني بحلول نهاية آب/أغسطس.

