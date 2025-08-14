عراقجي: إيران تعمل مع موسكو وبكين لتجنب عقوبات أوروبية محتملة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنب عقوبات أوروبية محتملة.

وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، "إذا حصل ذلك فسيكون سلبياً".

وأضاف: "سنحاول منعه، ونعمل مع الصين وروسيا من أجل ذلك".

أخبار ذات علاقة "المهلة الأوروبية" لإيران تتأرجح بين استمرار الضغط وباب الدبلوماسية

وتابع: "لا يحق للدول الأوروبية إعادة فرض العقوبات على إيران، واستخدام "آلية الزناد" بسبب مواقفها وعدم التزامها بالاتفاق النووي".

وكانت كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، أبدت في رسالة وجهتها يوم الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعدادها لإعادة تفعيل آلية العقوبات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي الإيراني بحلول نهاية آب/أغسطس.