قائد الجيش الإيراني: مستعدون للتصدي لأي تهديد على جميع المستويات

أكد القائد العام للجيش الإيراني، الفريق أول أمير حاتمي، أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له البلاد.

وشدد على أن الدفاع الجوي يلعب دوراً محورياً في حماية الأجواء الوطنية، وقد أثبت خلال حرب الـ12 يوماً الأخيرة قدرته على التصدي للتحديات بكفاءة واقتدار.

"مؤامرات خطيرة"

ونقلت وكالة "إيسنا" الطلابية، اليوم الأحد، عن حاتمي قوله، خلال لقائه عدداً من عائلات ضحايا الجيش في الحرب الأخيرة مع إسرائيل، "إنّ الأعداء كانوا يخططون لمؤامرات خطيرة ضد إيران، لكن الشعب ورجال القوات المسلحة، بفضل توجيهات المرشد علي خامنئي والقائد العام للقوات المسلحة، أحبطوا هذه المخططات عبر الوحدة والصمود".

وأضاف حاتمي، أنّ القتلى والمقاتلين قدّموا أسمى معاني التضحية والإيثار دفاعاً عن استقلال وأمن البلاد، وأردف، "سنظل أوفياء لتضحيات القتلى وعائلاتهم، وسنقف حتى آخر لحظة دفاعاً عن إيران وعزتها".

وختم القائد العام للجيش الإيراني بالتشديد على أنّ القوات المسلحة "ماضية في حماية المصالح الوطنية وتحقيق أهداف الثورة، ولن تتراجع عن الدفاع عن الوطن مهما بلغت التضحيات".

حصيلة حرب الـ12 يوما

وأعلنت السلطات الإيرانية أنّ حصيلة ضحايا الحرب مع إسرائيل بلغت 1,062 قتيلاً و5,800 جريح، مشيرةً إلى أنّ بين القتلى نحو 700 مدني و400 عسكري.

وفي المقابل، أفادت منظمة "مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران"، ومقرّها الولايات المتحدة، في بيان صدر يوم 6 تموز/ يوليو، بأنّها وثّقت استناداً إلى بيانات شبكة من المتطوعين الطبيين والمصادر المحلية، مقتل ما لا يقل عن 1,190 شخصاً وإصابة 4,475 آخرين في إيران منذ اندلاع المواجهات.