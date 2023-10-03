هل غيرت أنقرة استراتيجيتها تجاه حزب العمال الكردستاني التركي؟

اكتسب الهجوم الانتحاري الذي نفذه حزب العمال الكردستاني ضد مقر مديرية الأمن الوطني التركية في أنقرة الأحد الماضي، أهمية مستعجلة مع تجديد الرئيس رجب طيب أردوغان، لتعهداته بإنشاء حزام أمني ما وراء الحدود الجنوبية للبلاد بعمق لا يقل عن 30 كم، وفق ما ذكر موقع "المونيتور" الإخباري.

وقال الموقع إن تركيا تصر على ان قوات سوريا الديمقراطية، وهي الحليف الأهم لأمريكا في الحرب ضد تنظيم داعش، تشكل تهديدا للأمن القومي التركي، لأن مكونها الرئيس المعروف باسم "وحدات حماية الشعب" وثيق الصلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وحتى وقت قريب، امتنع حزب العمال الكردستاني عن تنفيذ هجمات كبيرة داخل تركيا. فالحزب يفتقر إلى القدرات العملياتية نظرا للقبضة الشديدة لأجهزة المخابرات التركية ولعدم رغبته أيضا في توفير الذريعة لأنقرة في حجتها أن على الولايات المتحدة قطع علاقاتها مع قوات سوريا الديمقراطية، بحسب التقرير.

وأشار الحزب إلى أنه كان بإمكانه إلحاق أضرار أشد، لكنه امتنع عن القيام بذلك واختار إرسال الرسالة اللازمة وتوجيه إنذار جدي.

ولم ينفذ حزب العمال الكردستاني أي هجوم داخل العاصمة التركية منذ 2016، عندما شنت القوات التركية أول توغل بري لها ضد المجموعة في شمال سوريا.

وربما كان التفجير الانتحاري الذي وقع في 26 أيلول/سبتمبر ونفذته امرأتان مقاتلتان على مبنى للشرطة التركية في مقاطعة "مرسين" الجنوبية بمثابة تحذير لما سيأتي.

ونقل الموقع الإخباري عن الباحث التركي "روج جيراسون" المقيم في منطقة ديار بكر قوله إنه لن يكون هناك مدعاة للدهشة إذا استمر حزب العمال الكردستاني في شن المزيد من تلك الهجمات.

وأضاف جيراسون أن الحزب يرسل رسالة عالية وواضحة أننا لا نزال هنا.

المصدر: موقع "المونيتور" الإخباري