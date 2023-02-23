قتلى وجرحى في صفوف طالبان جرّاء انفجار شمال أفغانستان
قالت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الخميس، إن انفجارا هزّ مدينة "طالقان" مركز ولاية تخار الواقعة شمال شرق أفغانستان، متسببا في سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر حركة طالبان.
وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" نقلا عن مصادر افغانية، إن "سيارة تابعة لحركة طالبان انفجرت نتيجة لغم مثبت عليها في مدينة طالقان".
وقالت المصادر أن "أربعة من عناصر طالبان لقوا مصرعهم فيما أصيب 7 آخرون بجروح جراء الإنفجار العنيف"، مضيفة أن "السيارة التي انفجرت تدمرت بشكل كامل".
وكانت وكالة أنباء "هرات نيوز"، قد أعلنت في وقت سابق عبر تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم استهدف عناصر من حركة طالبان في مدينة طالقان".
ولم تعلق حكومة حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان منذ منتصف آب/أغسطس 2021، على طبيعة الانفجار وحجم الخسائر.
وتنشط الجماعات الأفغانية المعارضة لحكم طالبان في ولايات تقع شمال البلاد، وتشن بين الحين والآخر هجمات على عناصر الحركة.