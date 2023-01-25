مخطط إسرائيلي لبناء 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، عن مخطط استيطاني ضخم تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمريره خلال الفترة المقبلة، ويتضمن المصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية سكنية جديدة بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في تقرير لها، إن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تخطط لإحداث ثورة في مستوطنات الضفة الغربية ضمن عملية ضم صغير، من خلال تمرير سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة هناك".

واعتبرت الصحيفة هذه الخطة بأنها "ثورة" وعاصفة قادمة، لافتة إلى أن هذا المخطط الكبير جاء على خلفية تنظيم المسؤوليات القائمة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، وبتسلئيل سموتريتش المسؤول في الوزارة نفسها.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه "ستتم المصادقة على آلاف المخططات الاستيطانية، إذ تم تجميدها خلال العامين ونصف العام الماضية، والمصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية خلال الأشهر المقبلة".

وأضافت الصحيفة: "سيشمل المخطط الذي تهدف الحكومة الجديدة لتمريره نقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى مناطق الضفة الغربية ضمن خطة مشروع المليون مستوطن، في خطوة نحو الضم الصغير"، وفق زعمها.