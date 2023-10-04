تحقيق الأمم المتحدة بفظائع في إثيوبيا يواجه الإغلاق

يواجه تحقيق، أمرت الأمم المتحدة بإجرائه بشأن فظائع في إثيوبيا، الإغلاق بعد أن أظهر موقع للمنظمة على الإنترنت، الأربعاء، أنه لم يتم تلقي أي اقتراح لتجديده.

ولقي الآلاف حتفهم في صراع استمر سنتين بين الحكومة وقوات في تيغراي، الذي انتهى رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب فظائع، بما في ذلك مذابح وجرائم اغتصاب واعتقالات تعسفية، لكن كلا منهما نفى مسؤوليته عن أي انتهاكات ممنهجة.