غالانت لأوستن: لا نملك خيارا سوى الرد على إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، الاثنين، إن بلاده لا تملك خيارا سوى الرد على إيران، لأن صمت إسرائيل يعني تحولها هدفا مستباحا للصواريخ الإيرانية.

وكشف غالانت، عن أن دوافع تل أبيب "قوية للغاية"، لتوجيه رد عسكري على الهجوم الإيراني.

ووضع هجوم إيران، الذي نفذته الليلة قبل الماضية، إسرائيل أمام جملة من المخاطر المستحدثة، التي تأخذها تل أبيب بعين الاعتبار، مدركة أن امتناعها عن الرد يحمل آثارًا استراتيجية بعيدة المدى.

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، إن وزير الدفاع الإسرائيلي وضع أمام نظيره الأمريكي خلال الاتصال، المبررات التي توضح إلى أي مدى لم تعد إسرائيل تمتلك خيارا آخر سوى الرد.

دوافع قوية

واستند الموقع العبري إلى مصادر مطلعة، فضَّلت عدم كشف هويتها، أخبرته أن غالانت أبلغ نظيره الأمريكي أن صمت إسرائيل "سيعني أنها ستصبح هدفًا دوريًا للصواريخ الباليستية الإيرانية من الآن فصاعدًا".

وأخبره أيضًا أن تل أبيب "لن تقبل بواقع جديد، تُستهدف فيه بالصواريخ الباليستية دون أن ترد".