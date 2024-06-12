أرقام هائلة.. تحقيق يكشف عن "تبرعات" قدمها يهود العالم لإسرائيل
كشف تحقيق لقناة "الأخبار 12" العبرية، النقاب عن الدور الذي يقوم به يهود العالم لصالح الجيش الإسرائيلي في حملته العسكرية على قطاع غزة، فيما وُصفت تبرعاتهم بـ"الهائلة".
وأشارت القناة نقلًا عن آفي كوهين سكالي، مدير عام وزارة الشتات، إلى أن يهود الشتات "احتشدوا بكامل قوتهم من أجل المصالح الإسرائيلية، وقدموا تبرعات هائلة".
وذهب إلى أنه منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول وإلى الآن "يتعين النظر إلى العلاقات بين إسرائيل ويهود الشتات بصورة أخرى، والعمل على تعزيز تلك العلاقات".
الأرقام التي وردت بالتحقيق تشير إلى إجمالي تبرعات بلغت 1.5 مليار دولار، قدمتها شخصيات ومنظمات يهودية لإسرائيل، إضافة إلى قرابة 70 ألف متطوع من 30 دولة، أغلبهم من يهود الولايات المتحدة.
وعمد يهود كثر حول العالم إلى دعم الاقتصاد الإسرائيلي، واشتروا سندات دين بلغت قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي.
ووفق الأرقام المعلنة فقد بلغ حجم التبرعات من نيويورك وحدها مئتي مليون دولار، تليها مدينة تورونتو، أكبر مدن كندا، حيث تبرع اليهود هناك بقرابة 70 مليون دولار، ثم مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية بقرابة 60 مليون دولار.
وتبرع اليهود في مدينة لوس أنجليس، أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، بقرابة 53 مليون دولار، فيما تبرع اليهود في شيكاغو بقرابة 52 مليون دولار.
الأموال التي أرسلتها منظمات يهودية عقب جمعها ذهبت إلى إسرائيل لتحقيق 4 أهداف، حسبما ورد في التحقيق، الأول هو الخدمات المتعلقة بالإنقاذ بنسبة 45% من إجمالي المليار ونصف المليار التي وصلت إسرائيل.
وذهب قرابة 24% من إجمال المبلغ كمساعدات ودعم اقتصادي للمتضررين، فيما خُصص 19% للدعم الطبي والنفسي، وقرابة 12% من إجمالي المبلغ لصالح الخدمات الاجتماعية.
ودخلت خزانة الدولة قرابة 3 مليارات دولار هي قيمة سندات دين اشتراها يهود الشتات في الولايات المتحدة، وكندا، ودول أوروبية، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها المنظمة اليهودية الشهيرة "سندات إسرائيل"، والتي تعد الضامن الأمريكي لسندات الدين الصادرة عن دولة إسرائيل، ومقرها نيويورك.
التحقيق تحدث عن 70 ألف متطوع وصلوا إسرائيل منذ بداية الحرب قادمين من 30 دولة حول العالم، بينهم من شارك في أعمال دعم لوجيستي في قواعد الجيش، وبعضهم قام بعمليات لدعم الاقتصاد في قطاع الزراعة، وآخرون عملوا في قطاع التعليم.
أكثر الدول التي خرج منها متطوعون يهود إلى إسرائيل هي الولايات المتحدة، تليها روسيا، ثم فرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وأوكرانيا، وبريطانيا، وأستراليا.
ومن بين الشخصيات البارزة التي تطوعت، المنتج الهوليوودي ناثان روس، الذي يشارك في برنامج تطوعي في إسرائيل، منذ شهر، بعد أن ترك منزله في لوس أنجليس وتطوع للعمل في مطبخ تابع للجيش الإسرائيلي.