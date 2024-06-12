أرقام هائلة.. تحقيق يكشف عن "تبرعات" قدمها يهود العالم لإسرائيل

كشف تحقيق لقناة "الأخبار 12" العبرية، النقاب عن الدور الذي يقوم به يهود العالم لصالح الجيش الإسرائيلي في حملته العسكرية على قطاع غزة، فيما وُصفت تبرعاتهم بـ"الهائلة".

وأشارت القناة نقلًا عن آفي كوهين سكالي، مدير عام وزارة الشتات، إلى أن يهود الشتات "احتشدوا بكامل قوتهم من أجل المصالح الإسرائيلية، وقدموا تبرعات هائلة".

وذهب إلى أنه منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول وإلى الآن "يتعين النظر إلى العلاقات بين إسرائيل ويهود الشتات بصورة أخرى، والعمل على تعزيز تلك العلاقات".

الأرقام التي وردت بالتحقيق تشير إلى إجمالي تبرعات بلغت 1.5 مليار دولار، قدمتها شخصيات ومنظمات يهودية لإسرائيل، إضافة إلى قرابة 70 ألف متطوع من 30 دولة، أغلبهم من يهود الولايات المتحدة.

وعمد يهود كثر حول العالم إلى دعم الاقتصاد الإسرائيلي، واشتروا سندات دين بلغت قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي.