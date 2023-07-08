سوناك: بريطانيا موقعة على اتفاقية تحظر الذخائر العنقودية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، إن بلاده من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها، وتحث على عدم استخدامها، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وجاءت تصريحات "سوناك" بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الذخائر.

وأضاف "سوناك" في تصريح للصحفيين: "سنواصل القيام بدورنا لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر".