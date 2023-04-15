هل بدأت مرحلة جديدة من حرب الظل بين إيران وإسرائيل؟

وذكرت الصحيفة أن قائد فيلق القدس زار لبنان الأسبوع الماضي، حيث التقى بقادة حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني في السفارة الإيرانية في بيروت، وفي نفس الوقت تقريبًا، أطلق مسلحون في جنوب لبنان وابلًا من الصواريخ على إسرائيل، في أكبر هجوم من نوعه منذ حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وأوضحت- نقلا عن مصادرها- أن تفاصيل الهجوم الصاروخي تم الانتهاء منها في اجتماعات الجنرال قآني في بيروت، بما في ذلك مع زعيم حماس إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري ورئيس حزب الله حسن نصر الله.