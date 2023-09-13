واشنطن: سنعيد تجميد الأصول الإيرانية حال استخدامها لغايات غير متفق عليها

حذّرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، من أنها قد تعيد تجميد الأصول الإيرانية التي سيتمّ تحريرها بموجب اتفاق للإفراج عن سجناء، في حال استخدمتها طهران لغايات غير إنسانية متفق عليها بين الطرفين.

قالت واشنطن الاثنين الماضي، إنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار، وهي أصول إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى حساب خاص في قطر، وذلك في إطار اتفاق أبرم في آب تفرج بموجبه إيران عن خمسة مواطنين أمريكيين تحتجزهم، بحسب "واشنطن تايمز".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين "سنبقى على يقظة ونراقب إنفاق هذه الأصول، ولدينا القدرة على تجميدها مجددًا حال دعت الحاجة".