بعد مقتل 3 منهم.. أكراد يشتبكون مجددًا مع شرطة باريس

اندلعت اشتباكات جديدة في باريس، اليوم السبت، بين الشرطة وأفراد من الجالية الكردية الغاضبة بعد مقتل ثلاثة أكراد، أمس الجمعة.

وخلال الاشتباكات انقلبت عدة سيارات وأُشعلت حرائق صغيرة بالقرب من ساحة الجمهورية، المكان التقليدي للمظاهرات في المدينة، حيث نظم الأكراد في وقت سابق احتجاجًا سلميًا.

ووقعت الاشتباكات عندما غادر بعض المتظاهرين الساحة، وألقوا أشياء على الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ونفذ مسلح جرائم القتل في مركز ثقافي كردي ومقهى مجاور، أمس الجمعة، في جزء مزدحم من الدائرة العاشرة في باريس، في صدمة للجالية بينما كانت تستعد لإحياء الذكرى العاشرة لمقتل ثلاث ناشطات.