هجوم أوكراني يشعل النيران بإحدى أكبر مصافي النفط الروسية (فيديو)

قال قائد سلاح المسيرات الأوكراني اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية هاجمت مصفاة ريازان النفطية الروسية.

وأضاف في بيان على تطبيق تيليجرام أن الجيش الأوكراني هاجم أيضًا مستودع لوجانسك النفطي في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتحتلها روسيا، بحسب رويترز.

وأدى الهجوم، إلى اندلاع النيران في أجزاء متفرقة من المصفاة، بحسب ما نشرت وسائل إعلام روسية لقطات ومشاهد للحرائق.

وتعد مصفاة ريازان للنفط ثالث أكبر مصفاة في روسيا من حيث قدرة تكرير النفط الأولي، ونتيجة للهجوم السابق الذي وقع في الثاني من أغسطس، فقدت المحطة نصف قدرتها التكريرية الأساسية.





في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 92 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية ليلا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض 92 طائرة دون طيار أوكرانية وتدميرها، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".

وأضاف البيان: "تم تدمير 15 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و13 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 12 فوق أراضي مقاطعة تولا، 11 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وتسع فوق أراضي مقاطعة ريازان، وثمانٍ فوق أراضي جمهورية القرم".

كما تم تدمير سبع طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وخمس على أراضي مقاطعة كورسك، وخمس فوق أراضي مقاطعة أورلوف، واثنتين فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وأخريين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة في مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق كل من حوضي البحر الأسود وبحر آزوف.