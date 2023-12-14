تشاد.. هل يُنهي الاستفتاء على الدستور حكم العسكر؟

يفتح التصويت على مشروع الدستور الجديد في تشاد، الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في البلاد، فيما يأمل متابعون للوضع من الداخل والخارج في إنهاء الحكم العسكري للبلاد، وفقًا لما أكده تقرير إخباري فرنسي.

وسيصوّت التشاديون، يوم الأحد المُقبل، على استفتاء لدستور جديد، وهي خطوة نحو الانتخابات، التي وعد بها المجلس العسكري، الذي يتولَّى السلطة، منذُ العام 2021، ثم أجّلها، لكن بالنسبة للمعارضة، فإن التصويت يخفي بدلاً من ذلك استفتاءً على الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو.

وقال تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنّ التصويت بـ "نعم" سيفوز على الأرجح، فالحكومة تقود حملة بأموال طائلة لسحق حملة التصويت بـ"لا" ويمكنها الاعتماد على حشد أحد المعارضين الرئيسين حتى ذلك الحين، وهو سوسيس ماسرا، في مواجهة المترددين والمعارضة المستهدفة بالقمع العنيف منذ أكثر من عام، وفق تعبيره.