الخارجية الإيرانية: عبداللهيان تلقى دعوة لزيارة الإمارات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن وزيرها حسين أمير عبداللهيان تلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وذكرت الوزارة أن الوزير عبد اللهيان بحث خلال الاتصال، آخر المستجدات على الصعيد الثنائي وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقل البيان عن الوزير عبد اللهيان قوله: "لحسن الحظ العلاقات بين البلدين تتوسع في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية"، مضيفا أن "طهران تعلن استعدادها لعقد اجتماع مشترك لرجال الأعمال في البلدين".

ووصف الوزير عبد اللهيان الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية بأنه خطوة في اتجاه تعزيز التعاون والتقارب بين دول المنطقة.