ترامب يفرض رسومًا "انتقامية" بنسبة 50% على منتجات البرازيل

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يفرض بموجبه رسومًا جمركية على البرازيل نسبتها 50%، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وسبق أن توعّد ترامب البرازيل في الأسابيع الأخيرة بفرض هذه الرسوم الباهظة؛ ردًا على الملاحقات القضائية بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب، بعد هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية أمام الرئيس الحالي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

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وتصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والبرازيل، على خلفية محاكمة بولسونارو.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية، الذي يرأس محاكمة الرئيس السابق.

وسبق أن أصدرت الولايات المتحدة قرارًا بفرض حظر على تأشيرات المسؤولين المشاركين في محاكمة الرئيس السابق. ووصف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، القرار حينها بأنه "تعسفي" و"لا أساس له"، وقال إن التدخل الأجنبي في القضاء "غير مقبول".

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ويأتي حظر التأشيرات ردًا على قرار المحكمة العليا إصدار مذكرات تفتيش وأوامر تقييد تستهدف بولسونارو، حليف ترامب، المتهم بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 التي خسرها أمام لولا.