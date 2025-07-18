البيت الأبيض يكشف تفاصيل الحالة الصحية لترامب

كشف البيت الأبيض، الخميس، عن بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد خضوعه لفحص طبي سنوي.

وذكر تقرير طبي أن ترامب يعاني من تورم حميد في أسفل الساقين، كما أسفر التقييم الطبي عن تشخيصه بـقصور وريدي مزمن، وهي حالة تؤثر على تدفق الدم في الأوردة.

ورغم ذلك، أكد التقرير أن صحة الرئيس الأمريكي ضمن الحدود الطبيعية، ولا تدعو للقلق.

وكان ترامب قد صرّح، في أبريل/نيسان الماضي، بأنه في صحة "جيدة جداً" بعد خضوعه لأول فحص طبي سنوي منذ عودته إلى الرئاسة.

وقال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية حينها"عموماً، شعرت بأنني في حالة جيدة جداً. خضعت لاختبار إدراكي، ولا أعرف ماذا أقول لكم سوى أنني أجبت على كل الأسئلة بشكل صحيح".

وأضاف أن الأطباء قدموا له "قليلاً من النصائح" لتغيير بعض العادات الصحية من أجل تحسين وضعه العام.

يُذكر أن البيت الأبيض هو من يحدد عادةً البيانات التي تُنشر من نتائج الفحص الصحي للرئيس، كما أن الرئيس الأمريكي غير ملزم بالإفصاح عن تفاصيل حالته الصحية، ولا يوجد نموذج موحّد لإجراء الفحص الطبي الرئاسي.