كان متوارياً.. اعتقال المعارض البارز خوان بابلو غوانيبا في فنزويلا

أعلن وزير الداخلية في فنزويلا ديوسدادو كابيلو، الجمعة، اعتقال المعارض البارز خوان بابلو غوانيبا بتهمة التآمر لتقويض الانتخابات التشريعية والإقليمية المقرر إجراؤها الأحد والتي تعهدت المعارضة بمقاطعتها.

ويأتي اعتقال غوانيبا، عضو البرلمان السابق البالغ 60 عاماً والحليف المقرب من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، وسط تصاعد التوترات قبل الانتخابات التي ستجرى الأحد.

ودعت ماتشادو الناخبين إلى مقاطعة هذه الانتخابات بعد 10 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها واتهمت الرئيس اليساري نيكولاس مادورو بتزويرها.

أخبار ذات علاقة فنزويلا تعلق الرحلات الجوية مع كولومبيا

وغوانيبا مثل ماتشادو كان يعيش متوارياً منذ الانتخابات الرئاسية، وفق "فرانس".

وربط كابيلو بين اعتقال غوانيبا وما وصفته الحكومة بمؤامرة فاشلة من قبل مرتزقة أجانب لتخريب الانتخابات التي تجري الأحد لاختيار أعضاء البرلمان و24 حاكم ولاية.

وقال كابيلو في التلفزيون الرسمي إن غوانيبا "أحد قادة هذه الشبكة الإرهابية"، مضيفاً أنه "تم ضبط أربعة هواتف وجهاز كمبيوتر محمول. المخطط موجود فيه".

وتابع أن 70 شخصا آخرين تم اعتقالهم أيضا فيما يتعلق بالمؤامرة المزعومة، بينهم مواطنون من الإكوادور والأرجنتين وألمانيا وصربيا و"عدد قليل" من المواطنين الباكستانيين.

وزعم كابيلو أن المشتبه بهم خططوا لزرع قنابل في المستشفيات ومحطات المترو ومراكز الشرطة ومحطات الطاقة، مضيفا أن السلطات ضبطت متفجرات وأسلحة وأجهزة تفجير ومبالغ نقدية.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بيانا أعرب فيه عن "القلق إزاء الاعتقال غير المبرر والتعسفي لزعيم المعارضة خوان بابلو غوانيبا وأكثر من 70 شخصا"، واصفا ذلك بانه "موجة جديدة من القمع من قبل نظام مادورو".

ونشرت رسالة بعد ذلك على حساب غوانيبا على منصة اكس جاء فيها "إذا كنتم تقرأون هذه الرسالة فهذا يعني أنني خطفت من قبل قوات نظام نيكولاس مادورو".

وأضافت الرسالة: "لا أعرف ماذا سيحدث لي في الساعات والأيام والأسابيع المقبلة. لكنني متأكد من أننا سننتصر في معركتنا الطويلة ضد الدكتاتورية".

أخبار ذات علاقة مع صعود النجل.. دعوات لمقاطعة الانتخابات في فنزويلا

واتهمت ماتشادو مادورو بممارسة "إرهاب الدولة بكل بساطة"، قائلة إن غوانيبا "مثال لكل المواطنين والقادة السياسيين داخل فنزويلا وخارجها".

وفي تموز/يوليو، ادعى مادورو فوزه بولاية رئاسية ثالثة دون نشر نتائج مفصلة، لكن المعارضة أصدرت نتائجها الخاصة التي تظهر فوزا ساحقا لغونزاليس أوروتيا.

واتهم مكتب المدعي العام الجمعة غوانيبا بأنه كان جزءا من "منظمة إجرامية" حاولت تخريب تلك الانتخابات، وكذلك الانتخابات التي ستجري هذا الأسبوع.

وعلقت فنزويلا الإثنين الرحلات الجوية مع كولومبيا، منددة بتسلل "مرتزقة" من جارتها بهدف "تخريب" الانتخابات التشريعية والمحلّية المقررة الأحد المقبل.