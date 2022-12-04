مسؤول إيراني: 47 مليون دولار حجم خسائر الاحتجاجات خلال شهرين

قدر مساعد وزير الداخلية الإيراني، الجنرال مجيد مير أحمدي، اليوم الأحد، حجم الخسائر التي لحقت بالمرافق الحكومية والممتلكات العامة على مدى شهرين من الاحتجاجات المناهضة للنظام التي رافقها عنف وإحراق بعض المباني، بنحو 47 مليون دولار.

وقال الجنرال مير مجيدي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تسنيم"، إن "الأضرار التي لحقت بالبلاد خلال الشهرين الأخيرين تقدر بـ17 تريليون ريال إيراني خلال الشهرين الأخيرين"، أي نحو 47 مليون دولار.

وأوضح أن "هذا القدر من الأضرار يشمل الأضرار التي لحقت بالأماكن والمرافق الحكومية والممتلكات العامة وممتلكات المواطنين من السيارات والمنازل والمحلات والمتاجر، وفي بعض الأحيان تعرضت المحلات والمتاجر للنهب أو أشعلت فيها النيران".

وكشف عن أن "تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالخزينة والأهالي مستمر بشكل يومي، ولم يتم الانتهاء من تقدير الاضرار ببعض الأجزاء، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران وخاصة مركز المحافظة زاهدان".

ولم يوضح الجنرال مير أحمدي حجم الضرر الناجم عن انقطاع الإنترنت وهجمات قوات الأمن وإنفاذ القانون على سيارات الناس وممتلكاتهم وكيف سيتم تعويضها.