مبادرة تعاون ثلاثي بين الإمارات وفرنسا والهند

أعلنت دول الإمارات وفرنسا والهند، اليوم السبت، عن تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينها، ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك عقب اتصال هاتفي ثلاثي جمع بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا كاثرين كولونا، ووزير الشؤون الخارجیة الھندي سوبرامنیام جاي شانكار، أن المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي.

كما ستكون هذه المبادرة، وفق (وام)، بمثابة منصة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية من البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين G20، واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري.