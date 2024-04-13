روسيا تعلن حصيلة ضخمة لخسائر الجيش الأوكراني خلال يوم

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها قضت على 935 عسكريًا أوكرانيًا في مناطق القتال داخل أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإنه تم إسقاط 222 مسيَّرة أطلقتها القوات الأوكرانية على مختلف المحاور، مشيرة إلى تدمير عدد كبير من الآليات والعتاد من بينها أسلحة غربية.

ويأتي هذا الرقم القياسي في ظل تحقيق القوات الروسية تقدمًا شرق أوكرانيا، إذ كشف رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أن الوضع على الجبهة الشرقية تدهور في الأيام الأخيرة بشكل كبير.

وأشار سيرسكي إلى "تصعيد" في هجوم الجيش الروسي الذي أعلن سيطرته على بلدة صغيرة بالقرب من أفدييفكا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن الجنود "حرّروا" بيرفومايسكي جنوب غرب أفدييفكا التي سيطروا عليها، في شباط/فبراير.

وتعتدُّ روسيا، في الفترة الأخيرة، بتقدّمها في المنطقة في وجه جيش أوكراني يفتقر إلى العدد والعتاد.

والقوّات الروسية ماضية في تقدّمها باتّجاه تشاسيف يار المدينة المهمة في الشرق التي تقول كييف إنها تتعرض "لنيران متواصلة".