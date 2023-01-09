النمسا.. تفاقم أزمة اللجوء بسبب الإهمال ومؤازرة اليمين المتطرف

وأدت هذه السياسات الأوروبية إلى أزمات لجوء جديدة شهدتها العديد من الدول الأوروبية، مثل بلجيكا وألمانيا وهولندا والنمسا التي تسجل عاصمتها فيينا كارثة إنسانية في مخيماتها التي أقيمت لاستقبال اللاجئين.

وتتمثل هذه الكارثة في أزمة إيواء المهاجرين القادمين من سوريا ومصر والهند والمغرب العربي وأفغانستان، ما أدى لافتراش هؤلاء الأرصفة والشوارع، أو الإيواء داخل خيم في ظل درجات تجمد تقارب الـ 5 تحت الصفر.

حتى المخيمات نبذتنا

وقال مصطفى عبدالمطلب (24 عاماً) لـ"إرم نيوز": "وصلنا إلى النمسا أنا ومجموعة من جنسيات متعددة مكونة من 14 فرداً، وانتهى بنا المطاف على باب مركز استقبال اللاجئين تريسكيرشن جنوب فيينا".

وأضاف عبدالمطلب وهو مصري الجنسية: "لولا قيام بعض المنظمات بإمدادنا بالطعام والفراش، لكنا متنا من الجوع في العراء أنا وأكثر من 30 شخصاً، لأنه لم يبق لنا متسع داخل مركز الإيواء".

وتعاني النمسا كباقي الدول الأوروبية التي ما زالت تستقبل اللاجئين من نقص في أماكن الإقامة لطالبي اللجوء، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، تقدم 71885 شخصاً بطلب لجوء، أي بزيادة حوالي 40 ألف طلب مقارنة بعدد الطلبات خلال الأعوام الماضية.