تركيا تعتقل العشرات بعد هجوم أنقرة

أعلنت تركيا اعتقال نحو 70 شخصًا، الثلاثاء؛ للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي أدى إلى إصابة شرطيين، الأحد، في أنقرة.

ووفقاً لوزير الداخلية التركي علي يرليكايا، فقد تم اعتقال 67 مشتبهًا بهم في 16 محافظة من محافظات البلاد الـ81.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش التركي، مساء الثلاثاء، استهداف 16 موقعًا لحزب العمال الكردستاني في غارات جوية شمال العراق، حيث توجد قواعد خلفية للمقاتلين الأكراد الأتراك الذين يخوضون نزاعًا مسلحًا ضد أنقرة منذ عام 1984.