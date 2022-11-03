لافروف يدعو الأمم المتحدة إلى تسهيل الصادرات الغذائية الروسية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، إن موسكو دعت الأمم المتحدة إلى المساعدة في تنفيذ جزء من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود من شأنه تسهيل الصادرات الغذائية الروسية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمر صحفي في الأردن، بعد يوم واحد من إعلان روسيا أنها ستستأنف مشاركتها في مبادرة الحبوب التي تهدف لإتاحة تصدير المواد الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية، في عدول عن قرار تعليق المشاركة الذي أعلنته مطلع الأسبوع.

وفي وقت سابق الخميس، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن بلاده لم تتعهد بأي التزامات جديدة تتجاوز شروط الاتفاق الموقع في تموز/ يوليو الماضي لتصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود بعد الغزو الروسي.

وكتب المتحدث أوليج نيكولينكو على فيسبوك أن أوكرانيا لم تستخدم قط "ممر" الحبوب عبر البحر الأسود لأغراض عسكرية، ولا تعتزم فعل ذلك على الإطلاق.