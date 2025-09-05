باريس تخلد تضحيات "البيشمركة" بشارع على ضفاف السين (فيديو)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الجمعة افتتاح شارع يحمل اسم "البيشمركة" داخل حديقة "أندريه سيترون"، وذلك بحضور رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وعمدة باريس آن هيدالغو.

وجاءت مراسم الافتتاح بعد اجتماع عقد في مبنى بلدية باريس، شهد تبادلًا للهدايا التذكارية بين بارزاني وهيدالغو، فيما أكدت بلدية باريس في بيان رسمي أن قوات البيشمركة "لها مكان على خريطة باريس، حيث يطل الشارع الجديد على نهر السين".

وأشار البيان إلى أن البيشمركة "تعد قوة قتالية تمثل كردستان العراق، ورمزًا لنضال الشعب الكردي من أجل حقوقه وحكمه الذاتي"، مذكرًا بعلاقات الصداقة بين باريس وأربيل، والتي توجت باتفاق توأمة عام 2019، وزيارة العمدة هيدالغو إلى أربيل في حينها.

كما لفت البيان إلى أن "فرنسا تستضيف منذ أكثر من أربعة عقود المعهد الكردي، بوصفه مركزًا ثقافيًا ولغويًا يعنى بالشأن الكردي".

في كلمتها خلال المراسم، قالت عمدة باريس آن هيدالغو إن "أربيل كانت رمزًا للحرب ضد تنظيم داعش على مستوى العالم"، مؤكدة أهمية تخليد تضحيات البيشمركة.

بدوره، شدد بارزاني على أن العلاقات بين فرنسا وكردستان "ظلت قوية رغم تغيّر الحكومات في باريس"، مضيفًا أن قوات البيشمركة "ستبقى المدافعة عن حقوق الإنسان والحرية".

وشهدت باريس مساء الخميس وصول الوفد الكردي المشارك، الذي ضم محافظ أربيل أوميد خوشناو، وعددًا من الشخصيات، كما نُظمت لقاءات جانبية تناولت الأوضاع الداخلية في إقليم كردستان والعلاقات مع بغداد وفرنسا.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن التسمية الجديدة لا تقتصر على شارع بالمعنى التقليدي، بل هي رواق ومتنزه باسم "البيشمركة" داخل حديقة "أندريه سيترون" الواقعة في الدائرة الخامسة عشرة من العاصمة باريس، على ضفاف نهر السين.

وأوضحت هذه الوسائل أن الموقع يُعد من أبرز المساحات الخضراء في باريس، حيث يمتد على أكثر من 14 هكتارًا ويضم ساحة عشبية مركزية وحدائق مظللة وأروقة معدنية، ما يمنح الرواق الجديد إطلالة مباشرة على النهر ومناظر طبيعية متنوعة.

وشاركت قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش منذ عام 2014، حيث لعبت دورًا أساسيًا في وقف تمدده شمال العراق، خصوصًا في معارك الدفاع عن أربيل وكركوك وسنجار.

ووفق إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، فقد قُتل نحو 1,800 عنصر من البيشمركة وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين بجروح متفاوتة خلال المعارك الممتدة حتى عام 2017، عندما أُعلن الانتصار العسكري على التنظيم.

وحظيت هذه القوات بدعم عسكري وسياسي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، كما أقيمت مراكز تدريب مشتركة مع قوات أوروبية في أربيل ودهوك، الأمر الذي عزز من قدراتها القتالية وجعلها أحد أبرز الأطراف المحلية في مواجهة التنظيم.