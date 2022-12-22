استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

من جهته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تعامل مع عدد من الاصابات ببن الفلسطينيين نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس.

وبين الهلال الأحمر أن هناك 4 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابتان جراحهما "خطيرة".

وأضاف أنه "تعامل أيضا مع إصابة واحدة في العين ونقلت إلى مستشفى النجاح، وإصابتان نقلتا إلى المستشفى الوطني بمدينة نابلس، بالإضافة إلى 17 إصابة بالاختناق عولجت ميدانيا".