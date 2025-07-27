أوروبا تحبس أنفاسها.. هل ينزع لقاء ترامب وفون دير لاين فتيل "حرب تجارية"؟

بعد أشهر من المفاوضات المكثفة بين واشنطن وبروكسل، يلتقي الرئيس الأمريكي مساء اليوم الأحد برئيسة المفوضية الأوروبية، وسط ترقب وتساؤلات حول ما إذا كانا سينجحان في تجنب حرب تجارية.

وبين جولتي غولف في اسكتلندا، رتّب دونالد ترامب لقاءً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت باريس).

وعلقت صحيفة "لوفيغارو" على اللقاء المرتقب بقولها: "كما هو الحال دائمًا مع الرئيس الأمريكي، قد لا يُسفر الاجتماع عن أي نتيجة، أو قد يُفضي إلى الأسوأ أو الأفضل للدول الـ27".

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في غضون ذلك، ومع اقتراب الأول من أغسطس/آب بعد أيام قليلة، وهو الموعد النهائي الجديد الذي حدده الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق في الحرب التجارية التي شنّها مع شركائه التجاريين في أوائل أبريل/نيسان، تتصاعد التوترات في الاتحاد الأوروبي. وكما هو الحال مع عشرات الدول الأخرى، ويأمل الاتحاد الأوروبي أيضًا في تجنب الرسوم الجمركية الباهظة.

وتابع تقرير الصحيفة الفرنسية: "يُبقي دونالد ترامب التشويق مستمرًا بسعادة، يوم الجمعة، وبينما كان ينطلق من رحلته إلى اسكتلندا، حيث كان يُخطط أساسًا لممارسة رياضته المفضلة، أعلن عرضًا أن هناك "فرصة 50%، وربما أقل" لتوصل الدول السبع والعشرين إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، مُصرّحًا بأن بروكسل "ترغب بشدة في إبرام صفقة".

وفي غضون ذلك، صرّح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بإمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري في نهاية هذا الأسبوع، مُنهيًا شهورًا من عدم اليقين في قطاع الصناعة الأوروبية.

وأضافوا أن الاتفاق سيشمل على الأرجح تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي الداخلة إلى الولايات المتحدة، وتعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.

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ويواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا رسومًا جمركية أمريكية على أكثر من 70% من صادراته، بما في ذلك 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع غيارها، و10% على معظم المنتجات الأوروبية الأخرى. وقد هدد ترامب برفع هذه النسبة إلى 30%، وهو مستوى يقول مسؤولون أوروبيون إنه سيقضي على قطاعات كاملة من التجارة عبر الأطلسي.

وتلوح تهديدات مماثلة، بل وأكثر خطورة أحيانًا، في أذهان شركاء رئيسيين آخرين لواشنطن. وقال ترامب: "لم يحالفنا الحظ مع كندا"، التي قد تكون إحدى الدول "التي ستُفرض عليها رسوم جمركية ببساطة، دون أي مفاوضات جادة"، في حين رحّب في المقابل بتخفيف أستراليا لقيود استيراد لحوم البقر الأمريكية.

وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه تم "تحذير" الدول الأخرى التي رفضت منتجات لحوم البقر الأمريكية.