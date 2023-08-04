النيجر.. رفع حظر التجول المفروض منذ الانقلاب

أعلن قائد الانقلاب العسكري في النيجر، الجنرال عبدالرحمن تياني، في مرسوم اليوم الجمعة، رفع حظر التجول المفروض منذ الانقلاب في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

وباتت النيجر ثالث دولة في المنطقة تشهد انقلابًا منذ عام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.

وكان رئيس النيجر السابق، محمد بازوم، قد طالب المجتمع الدولي وأمريكا باستعادة النظام الدستوري في البلاد.