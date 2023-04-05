طهران ترحّب بدعوة واشنطن إلى دعم حل سياسي في اليمن

رحّبت إيران، الأربعاء، بالدعوة التي أطلقتها الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى المساعدة في إنهاء النزاع في اليمن عبر دعم عملية السلام.

واعتبرت طهران أن تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، الثلاثاء، "مُرضية".

وكان الأخير قد قال، إن واشنطن تودّ "رؤية الإيرانيين يظهرون دعمهم للعملية السياسية التي تأمل أن تأتي".

وأضاف: "إذا أراد الإيرانيون أن يظهروا حقا أنهم يحدثون تحولا ايجابيا في النزاع، عندها لن يكون هناك تهريب أسلحة للحوثيين بعد الآن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني،الأربعاء، أن طهران داعمة "لعملية السلام منذ اليوم الأول للحرب في اليمن".