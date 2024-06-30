سموتريتش وبن غفير يتراشقان بـ"سلاح عرب إسرائيل"

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية باندلاع خلاف بين قطبي اليمين المتشدد في إسرائيل، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت الصحيفة إن سموتريتش وجه اتهامات علنية حادة لـ بن غفير والشرطة التي تقع تحت مسؤوليته، على خلفية انتشار السلاح في "المجتمع العربي داخل إسرائيل".

وأضافت أن سموتريتش اعتبر أن "الشرطة والمؤتمنين عليها يفشلون فشلا ذريعا في جمع مئات الآلاف من الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي".

وأضاف: "نحن مطالبون هنا ببذل جهد كبير بالأفعال، وليس بالأقوال والإعلانات".

وزاد: "في هذا الموضوع نحن بعيدون عن تنفيذ ما يجب تنفيذه، وينبغي جمع قطع السلاح (في المجتمع العربي) واجتثاث هذه الظاهرة؛ لأنها خطيرة من نواحٍ معينة، أكثر من الخطر خلف الحدود".

بدوره، قال بن غفير إن "كلام وزير المالية يجعل اليساريين يفركون أيديهم بسرور".