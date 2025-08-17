وصفه بـ"الإمبريالي".. بوتين يمازح لافروف في قمة ألاسكا (فيديو)

مازح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزير خارجيته سيرغي لافروف، قبيل بدء المباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، في ألاسكا أمس الأول، واصفًا إياه بـ"الإمبريالي".

وتناقلت وسائل الإعلام مشاهد وصول لافروف إلى مقر القمة مرتديًا قميصًا عليه رمز الاتحاد السوفيتي باللغة الروسية "СССР".

وقبيل بدء المباحثات، خاطب روبيو لافروف مبتسمًا: "أعجبني قميصك!".

فرد الرئيس بوتين على التعليق بالقول: "هل هذا تلميح؟ سيهديك قميصًا مثله!".

من جهته، أوضح لافروف للرئيس بوتين أن روبيو يتحدث عن قميصه المكتوب عليه رمز الاتحاد السوفيتي لدى وصوله إلى ألاسكا؛ وهنا قال بوتين، مازحًا: "أنت إمبريالي!".

وأجرى الرئيسان، بوتين وترامب، محادثات في ألاسكا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريغ في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومثّل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف.