العثورعلى مقبرة جماعية في ليمان الأوكرانية

قال حاكم إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، في منشور على الإنترنت الجمعة إن السلطات الأوكرانية عثرت على مقبرة جماعية في بلدة ليمان بشرق البلاد بعد تحريرها مؤخرا من أيدي القوات الروسية.

وأضاف كيريلينكو أنه لم يتضح بعد عدد الجثث التي تحتويها المقبرة.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أوكرينفورم للأنباء عن مسؤول كبير بالشرطة قوله إن المقبرة تحتوي على 180 جثة.

وكانت القوات الأوكرانية استعادت ليمان من سيطرة القوات الروسية يوم السبت الماضي.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد الماضي، أنه تم "بالكامل تطهير" بلدة ليمان من قوات موسكو، وهي بلدة رئيسية واقعة في منطقة في شرق أوكرانيا أعلنت روسيا ضمّها.

وقال زيلينسكي في تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "منذ الساعة 12:30 (09:30 ت غ)، تم تطهير ليمان بالكامل. شكرا لجيشنا!".

وكان جنود أوكرانيون أعلنوا استعادة ليمان في مقطع فيديو تم تسجيله أمام مبنى مجلس البلدية وسط ليمان ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت الماضي.

وقال أحد الجنود ”أعزائي الأوكرانيين.. تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم… من تحرير منطقة ليمان في دونيتسك والسيطرة عليها“. وفي نهاية الفيديو، قام جنود بالهتاف وإلقاء الأعلام الروسية من على سطح المبنى ورفعوا علما أوكرانيا مكانها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل ذلك بساعات أنها ستسحب القوات من المنطقة نظرا لوجود ”تهديد بالمحاصرة“.

وسقطت ليمان في مايو/ أيار في يد القوات الروسية التي استخدمتها كمركز للوجستيات والنقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك.

وتمثل استعادتها أكبر انتصار لأوكرانيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي الشهر الماضي.