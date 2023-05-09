نتنياهو يوعز بإقامة "مسيرة الأعلام" دون دخول "الحي الإسلامي" بالقدس

أفادت القناة 12 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز بإقامة "مسيرة الأعلام" كما هو مخطط لها.

وذكرت القناة العبرية أن المسيرة التي يقيمها مستوطنون، وتلقى رفضاً فلسطينياً، لن تدخل "الحي الإسلامي" في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وكانت القناة قد قالت إن إسرائيل نقلت رسائل تهديد عبر مصر لحركتيْ حماس والجهاد الفلسطينيتين بأنه إذا حدث أي انتهاك أو محاولة لعرقلة مسيرة الأعلام فإن الرد سيكون "قاسياً".

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تدرس إدخال قدر أكبر من المنحة القطرية إلى غزة لتهدئة الأوضاع قبل إقامة المسيرة المرتقبة.