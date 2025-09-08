مبعوث أوروبي يبحث في واشنطن تغليظ العقوبات على روسيا

يعقد مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ديفيد أوسوليفان محادثات في واشنطن بشأن تحسين التنسيق ربطا بالعقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، بحسب ما أفاد مسؤول في بروكسل.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إنّ أوسوليفان الذي قاد جهود الاتحاد الأوروبي على المستوى الدولي لوقف التهرّب الروسي من العقوبات، سيعقد اجتماعات في واشنطن الاثنين والثلاثاء.

أخبار ذات علاقة ترامب: مستعد للمرحلة الثانية من العقوبات على روسيا

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، بفرض المزيد من العقوبات على موسكو، بعد ساعات من تنفيذها هجوما جويا هو الأضخم على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022.

كذلك، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أنّ واشنطن "مستعدّة لممارسة المزيد من الضغوط" على روسيا، داعيا الأوروبيين إلى القيام بالمثل.

وقال لشبكة "إن بي سي"، "نتحدث عمّا يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فعله معا. ونحن مستعدون لزيادة الضغط على روسيا"، مبينا "لكننا نحتاج إلى أن يتبعنا شركاؤنا الأوروبيون".

واعتبر بيسنت الأحد، أنه "إذا فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات والتعرفات الجمركية الثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فسينهار الاقتصاد الروسي تماما. وهذا سيدفع الرئيس (فلاديمير بوتين) إلى طاولة المفاوضات".

وهدد دونالد ترامب خصوصا البلدان التي تشتري النفط من روسيا، وذلك بهدف تقويض مصدر تمويل المجهود الحربي الروسي. وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية مرتفعة على الهند لهذا السبب.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو، وقال إنّها ينبغي أن تشمل المزيد من العقوبات الثانوية على الدول التي تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات.