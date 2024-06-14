منها التخلي عن "الناتو".. بوتين يضع شروطاً للتفاوض مع أوكرانيا

وحذر الرئيس الروسي الدول الغربية مما وصفه بـ"الاستيلاء" على أصول بلاده، قائلًا إن ذلك "سيكون سرقة ولن يمر دون عقاب"، داعيًا أيضًا إلى إجراء تعديلات بالأمم المتحدة.

وأكد أن الخطر الذي يمكن أن تواجهه الدول الأوروبية لا يأتي من روسيا، بل من الولايات المتحدة، محذرًا من انزلاق الوضع الدولي إلى الفوضى.

وحول الأمن العالمي، قال الرئيس الروسي إن العالم يتغير ولن يعود كما كان في السابق لا على الساحة الدولية ولا على مستوى الاقتصاد والمنافسة، مشددًا على أن العالم "وصل نقطة اللاعودة".

وأوضح بوتين أن ما وصفه بانهيار "النموذج الغربي" للأمن العالمي أوصل العالم إلى نقطة اللاعودة، متهمًا واشنطن بتقويض الأمن العالمي بسبب خروجها من اتفاقيات الأسلحة.