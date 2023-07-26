أمريكا تزود أوكرانيا لأول مرة بطائرات بلاك هورنت

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار الثلاثاء تتضمن صواريخ دفاع جوي ومركبات مدرعة وطائرات مسيرة صغيرة، وذلك في ظل استمرار الهجوم المضاد الذي تشنه كييف على روسيا حاليا.

وستشمل حزمة المساعدات الجديدة لأول مرة طائرات استطلاع مسيرة من طراز بلاك هورنت من صنع شركة تيليداين فلير الأمريكية للصناعات الدفاعية. وكانت رويترز أول من نشر عن حزمة المساعدات الجديدة.

وتأتي طائرة بلاك هورنت 3 بوزن أقل من 33 غرامًا، لها قدرة على مواجهة الرياح حتى هبات تصل إلى 20 عقدة، ويمكنها الطيران لمسافة كيلومترين بسرعة تزيد عن 21 كم / ساعة.

وتمتاز الطائرة بقدرات تحكم مذهلة وبعدسات تعطي صورة دقيقة وواضحة للأهداف العسكرية، وتعطي معلومات استخبارية فورية لفرق الاستطلاع القريبة من خطوط العدو.