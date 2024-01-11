أوكرانيا تسعى لإشراك الناتو في حماية الملاحة بالبحر الأسود

وفي السابق، كان يتم تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية كجزء من صفقة الحبوب، لكن سريانها توقف، في 18 تموز/يوليو الماضي.

وأخطرت روسيا كلاً من تركيا، وأوكرانيا، والأمم المتحدة، باعتراضها على التمديد.

وأعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبب اعتراض بلاده على تمديد هذه الصفقة إلى أن شروط الصفقة المتعلقة بروسيا لم يتم الوفاء بها، رغم جهود الأمم المتحدة.

وأشار بوتين، مرارًا، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيس من الصفقة (توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية) لم يتحقق قط.

وبحسب ما أوردته وزارة الدفاع الروسية، فإنه بعد انهيار الممر الإنساني البحري، فإن جميع السفن المسافرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية، اعتبارًا من منتصف ليل 20 تموز/يوليو، تُعد حاملات محتملة للشحنات العسكرية، وتُعد مشاركة في العمليات الأوكرانية.

وعلى الرغم من ذلك، قررت كييف مواصلة إمدادات الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي آب/أغسطس، أعلنت البحرية الأوكرانية عن فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة من أو إلى موانئ: تشيرنومورسك، وأوديسا، ويوزني.