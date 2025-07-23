روسيا تحبط هجوما "إرهابيا" على منشأة نفطية (فيديو)

أعلنت قوات الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنها أحبطت هجومًا إرهابيًّا في إقليم كوبان (منطقة شمال القوقاز) جنوب روسيا، حيث خطط أحد المتطرفين لإحراق سكن عمال تابع لمنشأة تكرير النفط باستخدام قنابل مولوتوف. وفق شبكة "آر تي".

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ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الأمن الفيدرالي في إقليم كراسنودار، فإن المشتبه فيه وهو مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى كان يعمل بتوجيه من منظمة إرهابية دولية، حيث صنع عبوات حارقة لاستهداف منشأة صناعية حيوية (منشأة لتكرير النفط في المنطقة)، ثم السفر إلى أفغانستان للانضمام إلى منظمة إرهابية دولية.

وأضاف البيان، أنه تم ضبط المواد المستخدمة في الهجوم، كما أنَّ الجاني كان ينوي نشر تسجيل للعملية عبر الإنترنت والمنصات الاجتماعية لترهيب السكان وبث الذعر والهلع.