جبهة اليسار الفرنسية تراهن على "المؤثرين" لصدّ اليمين المتطرف

حشدت "الجبهة الشعبية الجديدة" في فرنسا نحو 200 من الشخصيات الفاعلة على الإنترنت، لدعمها في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 30 يونيو الجاري والتصدي لنفوذ اليمين المتطرف.

وقال تقرير نشره موقع "فرانس إنفو" إن أكثر من 200 شخصية نافذة ومؤثرة على مواقع التواصل وقّعت على وثيقة "تدعو للتصويت لصالح الجبهة الشعبية الجديدة وضد اليمين المتطرف".

ومن بين الموقّعين وأشهر الوجوه المعروفة على الساحة، من خلال بث الفيديوهات المباشرة، مثل: أنطوان دانيال وأنجل دروا وهورتي أندرسكور وكين بوغارد و"ميستر أم في" ومصوري الفيديو المشهورين، مثل: بنجامين بريوس المعروف باسم "نوتا بين" والمؤرخ مانون بريل.

وينضم الموقعون إلى مستخدم "يوتيوب" الثاني في فرنسا "سيكويز" الذي دعا في وقت سابق إلى "منع صعود اليمين المتطرف".

ويؤكد الموقّعون على الوثيقة أنه "لا وقت للحياد"، وعدّوا أن مثل هذه الخطوة هي التي ستجعل من الممكن هزيمة اليمين المتطرف.