إدارة غزة والاعتراف بفلسطين تقودان بلينكن إلى الشرق الأوسط

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع لإجراء اتصالات دبلوماسية بشأن كيفية إدارة غزة بعد انتهاء الصراع والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة المحتملة.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن بلينكن سيزور منطقة الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر المسؤولون أن بلينكن سيجري اتصالات مختلفة مع الأطراف في نطاق التقييمات بشأن الوضع في المنطقة بعد انتهاء الصراع في غزة، وكيفية إدارة غزة في هذه المرحلة، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة المحتملة.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل زيارة بلينكن الجديدة التي زار المنطقة أربع مرات منذ 7 أكتوبر 2023.