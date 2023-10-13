هل سينجو نتنياهو من زلزال "طوفان الأقصى"؟

أكدت مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سينجو من زلزال "طوفان الأقصى" الذي هزَّ إسرائيل، السبت الماضي، في "يوم الغفران" أقدس أعياد اليهود.

وقالت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية في تقرير نشرته، الخميس، "إن نتنياهو سيوظف مهاراته الميكافيلية بعد الحرب على الأقل في البحث عن كبش فداء من رؤساء الأجهزة الاستخباراتية أو الجيش".

وأضافت الصحيفة أن "الجملة الأولى في افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية بعد هجوم حماس على إسرائيل أكثر وضوحًا وحدّة، فقد قالت إن الكارثة التي حلّت بإسرائيل في يوم الغفران مسؤول عنها شخص واحد هو نتنياهو".