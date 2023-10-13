هل سينجو نتنياهو من زلزال "طوفان الأقصى"؟
أكدت مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سينجو من زلزال "طوفان الأقصى" الذي هزَّ إسرائيل، السبت الماضي، في "يوم الغفران" أقدس أعياد اليهود.
وقالت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية في تقرير نشرته، الخميس، "إن نتنياهو سيوظف مهاراته الميكافيلية بعد الحرب على الأقل في البحث عن كبش فداء من رؤساء الأجهزة الاستخباراتية أو الجيش".
وأضافت الصحيفة أن "الجملة الأولى في افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية بعد هجوم حماس على إسرائيل أكثر وضوحًا وحدّة، فقد قالت إن الكارثة التي حلّت بإسرائيل في يوم الغفران مسؤول عنها شخص واحد هو نتنياهو".
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو امتلك بعض المزايا للبقاء، ولو بشكل مؤقت، بعد "طوفان الأقصى"، فقد تم رأب الصدع داخل المجتمع الإسرائيلي الناتج عن الإصلاحات القضائية، والتحق جنود الاحتياط الذين رفضوا أداء خدمتهم العسكرية، مؤخرًا، بوحداتهم، وبدأت أحزاب المعارضة الرئيسة مفاوضات للانضمام إلى حكومة حرب موحدة.
وكانت تعبيرات التأييد لإسرائيل من قبل الكونغرس والرئيس جو بايدن بعد الفظائع المروعة التي أسفرت عن "طوفان الأقصى" تصب في صالح نتنياهو، ولهذا سيكون من الحماقة استبعاده، وفقًا للصحيفة.