السلطات القبرصية تلقي القبض على عصابة لتهريب المهاجرين

ألقت الشرطة القبرصية، اليوم الإثنين، القبض على عشرة أشخاص يشتبه في أنهم يديرون عصابة إجرامية لتهريب المهاجرين بينما شهدت الجزيرة زيادة جديدة في عدد الوافدين مطلع الأسبوع.

وتشهد قبرص، التي تقع على مفترق طرق ثلاث قارات، ارتفاعا في الهجرة غير النظامية منذ العام 2017.

وعبر مسؤولون قبارصة في الأيام الأخيرة مرارا عن قلقهم من أن الوضع الأمني الذي يتدهور بسرعة في الشرق الأوسط قد يؤدي لزيادة عدد الفارين من المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن نحو 264 سوريا وصلوا مطلع الأسبوع بعد انطلاقهم من سواحل لبنان.