البابا: الفاتيكان يشارك في مهمة سلام بشأن أوكرانيا

قال البابا فرنسيس اليوم الأحد إن الفاتيكان يشارك في مهمة سلام لمحاولة إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف للصحفيين خلال رحلة العودة إلى الوطن بعد زيارة للمجر استغرقت ثلاثة أيام: "أنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن، هناك مهمة قيد التنفيذ الآن لكنها ليست علنية بعد، عندما تكون علنية، سأكشف عنها".